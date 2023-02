Tir in fiamme sulla A32 Torino-Bardonecchia: il maxi incendio nella galleria Cels

Un Tir carico di bottiglie è stato avvolto dalle fiamme dopo essere uscito di strada mentre percorreva la galleria Cels, sulla A32 Torino-Bardonecchia.

Molta paura tra gli automobilisti sopraggiunti in quei momenti ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente. Il rogo avrebbe coinvolto la motrice del Tir ma non il rimorchio.

Tre squadre di Vigili del fuoco si sono messi al lavoro dalle 13 per spegnere le fiamme. L'incendio è stato spento intorno alle 16, ma le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. L'autostrada è chiusa al traffico nel tratto tra Susa e Oulx. Per un'ora è rimasta chiusa anche la carreggiata in discesa verso Torino, non coinvolta direttamente dell'incidente. Dalle 15.30 è però stata riaperta. Nelle prossime ore la riapertura in entrambi i sensi di marcia.