Nichelino, riqualificata e riaperta dopo due anni la scuola d'infanzia Collodi

"Ogni giorno mi sveglio con l’unico intento di moltiplicare le possibilità educative e socializzanti per le nostre bimbe e i nostri bimbi, assieme a tutta l’amministrazione comunale, lavorando per un mondo diverso possibile. Una società all’altezza dei sogni dei bambini e delle bambine", ha aggiunto l'assessore all'Istruzione Alessandro Azzolina.

"Questo è solo il primo passo per un investimento globale anche nel quartiere Boschetto per l’educazione dei bimbi e delle bimbe. Presto inizierà la costruzione di ulteriori due nuove scuole e della nuova ludoteca", ha concluso Azzolina ribadendo l'impegno per "fare di Nichelino una città educativa".

Scoperti gli autori dei vandalismi di Capodanno

La novità della Collodi è arrivata a poche ore dall'individuazione e dalla denuncia dei responsabili degli atti di vandalismo che avevano caratterizzato il Capodanno a Nichelino. "Ho atteso in silenzio e senza commentare questa notizia. Ora che è arrivata vivo due sensazioni diverse: da una parte sono rassicurato dal fatto che, come ho sempre detto, la nostra Città possiede risorse e sistemi che permettono di individuare e punire coloro che danneggiano i beni e l’immagine della nostra Comunità, dall’altra non posso non sentire forte l’amarezza di leggere che i presunti autori abbiano meno di 14 anni", ha dichiarato il sindaco Tolardo.