A&T si candida come fiera nazionale per l'intelligenza artificiale applicata all'industria

Fare sistema tra tutti gli stakeholder di territorio e considerare la Fiera A&T un reale e concreto strumento di marketing territoriale per attrarre in Piemonte imprese e stakeholder da tutta Italia e dall’estero. Questo è il messaggio che nei tre giorni di manifestazione è stato maggiormente evocato e rimarcato dalle Istituzioni, locali e nazionali.

Espositori – 400 aziende – e visitatori – oltre 17 mila persone – giunti all’Oval Lingotto per conoscere le ultime novità tecnologiche dedicate alle aziende manifatturiere, in particolare per le filiere automotive, aerospace e meccatronica, e per assistere agli oltre 80 appuntamenti programmati tra grandi eventi, convegni, tavole rotonde e i workshop, hanno richiesto a gran voce un ulteriore sforzo per rendere A&T sempre di più fiera di riferimento nazionale sull’intelligenza artificiale applicata all’industria.