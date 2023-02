Chivasso, completato percorso ciclopedonale in via Mazzè

Per un importo di circa 31 mila euro, sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova viabilità ciclo-pedonale di collegamento di via Mazzè con la viabilità interna di corso Galileo Ferraris, affidati la scorsa estate dal Servizio Manutenzione e Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare e Infrastrutture del Comune di Chivasso.

In considerazione della chiusura del passaggio a livello di via Mazzè sulla linea ferroviaria Torino-Milano, viene così introdotto un percorso promiscuo più sicuro ed agevole che si pone come un intervento di pubblica utilità, anche per la presenza delle vicine scuole dell’infanzia e primaria “Mazzucchelli”, che garantirà ai residenti un collegamento con l’area a nord della ferrovia, utilizzando il passaggio a livello di via Talentino.