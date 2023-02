Da marzo potenziata la chirurgia del Santa Croce di Moncalieri

Nuovi ambulatori per le visite

L’entrata in ospedale è possibile con un anticipo non superiore ai 10 minuti rispetto all’orario programmato per la visita. Dopo l’accettazione, il paziente attende il suo turno nella sala d’attesa indicata dal personale del PUAO e viene chiamato in base all’orario di prenotazione. L’accesso agli accompagnatori è previsto in base alle disposizioni vigenti.