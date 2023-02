Tav, programmati sondaggi su due terreni dell'area di Rivalta

A partire dalla settimana del 6 marzo RFI effettuerà sul territorio di Rivalta alcuni sondaggi geognostici per la linea ad alta velocità Torino-Lione.

La conferma è arrivata pochi giorni fa, con una comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana. I sondaggi riguarderanno due terreni, uno dei quali di proprietà comunale. Si tratta di un’area nelle vicinanze di via Grugliasco, alle spalle del cimitero comunale. La seconda area interessata è invece di proprietà della Società Municipale Acque di Torino.

Come assicurato da RFI, i lavori e le opere necessarie per la realizzazione dei sondaggi non causeranno disagi al traffico veicolare e non creeranno disturbo a persone né interferenze con le attività lavorative. Intanto l’amministrazione cittadina continua il lavoro di coordinamento e confronto con RFI e Italfer intrapreso negli scorsi mesi: l’obiettivo è rendere il progetto il meno impattante possibile per Rivalta, riducendo, per quanto possibile, gli effetti sui cittadini, sulle attività economiche e sulla quotidianità del territorio.

La comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana di questi giorni, inoltre, è una conferma di come in autunno non fosse stato condotto alcun lavoro di carotaggio, come invece erroneamente asserito in un comunicato ripreso da alcuni organi di informazione. "È nostro dovere – ha detto il sindaco Sergio Muro – informare i cittadini dei sondaggi e delle altre attività che RFI dovrà obbligatoriamente effettuare, come avviene normalmente per tutte le opere pubbliche in fase di progettazione".