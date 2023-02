Tragedia sfiorata nel parco della Maddalena, albero cade e quasi travolge un passante

Tragedia sfiorata questa mattina la parco della Maddalena in zona Cavoretto.

Verso le 10.30 infatti un albero è caduto sulla strada sterrata. Un percorso che compiono in tanti ogni giorno per una passeggiata o per una corsa.

E' il caso di un cittadino che questa mattina passava proprio per quel tratto mentre l'alto albero si staccava con tutte le radici da terra.

"Potevo morire - commenta postando la foto della pianta abbattuta sulla strada sui social di Cavoretto -. Dieci secondi prima e sarei morto. Chi fa manutenzione?".

In quell'area gli interventi sono a cura del Verde centrale, ma in molti hanno segnalato la situazione di incuria dell'area nell'ultimo periodo.

"Frequento il Parco quotidianamente - scrive una cittadina su facebook - e avevo segnalato la situazione di degrado del Parco, in particolare interventi incongrui su alberi sani e, al contrario, interventi inesistenti su alberi morti o morenti".