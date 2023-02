Alleanza Pd-M5S per le Regionali? Lo Russo: "E' Schlein a decidere la strategia contro la destra"

Alleanza Pd-M5S in vista delle Regionali del Piemonte. Dopo l'elezione di Elly Schlein a nuova Segretaria Nazionale del Partito Democratico, è questa una delle ipotesi che ha iniziato a circolare nei corridoi del mondo politico.

Una possibile intesa giallorossa per il 2024, sul quale il sindaco Stefano Lo Russo al momento non ha voluto esprimersi. "Io penso - ha replicato oggi, a margine del Consiglio comunale - che sia una situazione che è nelle mani della segreteria nazionale. In Piemonte abbiamo vertici nuovi, per di più unitari: sarà quella la sede in cui si faranno discussioni. Sono convinto che il Pd troverà la strada e i candidati migliori".