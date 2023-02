Torino, in Consiglio la proposta di un piano strategico contro la siccità

Il Consiglio comunale ha approvato, nel pomeriggio, una proposta di ordine del giorno presentata dal vicepresidente vicario Domenico Garcea, riguardante la proposta di un piano strategico di contrasto alla siccità. Il documento chiede di condividere la necessità e l’urgenza di una strategia comune e strutturata in sinergia con altri enti istituzionali, per realizzare azioni virtuose nella complessa gestione del territorio e per gestire e prevenire gravi fenomeni di siccità, rafforzando la resilienza del territorio e salvaguardando le necessità della popolazione e per la produzione agricola.