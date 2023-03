Allarme sui conti del Museo Diffuso della Resistenza, il presidente: "Bilancio inferiore a salumeria"

È allarme sui conti del Museo Diffuso della Resistenza: a lanciarlo il presidente Roberto Mastroianni, intervenuto questo pomeriggio in commissione insieme ai vertici del Polo del 900.

"Vi invito a riflettere - ha detto - sul fatto che il primo museo sulla Resistenza in Italia abbia un bilancio quest'anno da 180mila euro, mentre l'anno scorso da 153mila. Inferiore a quello di una salumeria di quartiere: mi chiedo come si faccia a tenere in piedi un museo così".

"Il punto di caduta - ha poi aggiunto - è vicino: solo le competenze dei lavoratori garantiscono l'apertura della struttura". I contributi erogati dalle istituzioni garantiscono appena la copertura economica di bollette ed altri costi vivi, mentre quella per i dipendenti viene data "da mostre e convegni: senza questo asse, che ci permette di andare a prendere i soldi all'esterno, non potremo ammortizzare".