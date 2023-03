Walter Bonatti: l'alpinista e il fotoreporter in mostra permanente al Museo della Montagna [FOTO]

Da questo lavoro è nata anche, nel 2021, la mostra Stati di grazia. Restavano però il desiderio e la necessità di destinare a Bonatti uno spazio permanente: quello appena inaugurato in cui si è scelto di proporre le immagini e gli oggetti più rappresentativi di una vita straordinaria.

Anzi, di due vite: quella dell’alpinista e quella del fotoreporter d’avventura. E di raccontare, per suggestioni, la continuità e la coerenza di queste vite, animate dalla stessa passione e consapevolezza, dalla stessa curiosità e capacità di entrare nel cuore dell’ambiente.

La spinta che in montagna aveva portato Bonatti a rinunciare alle innovazioni tecniche per affidarsi invece alle attrezzature tradizionali è la stessa che nei suoi viaggi lo incoraggiò ad accostarsi senz’armi agli animali feroci, a condividere esperienze di vita quotidiana con le popolazioni indigene e a cercare, nei luoghi più impervi, la memoria di un mondo primordiale, osservando in se stesso il riaffiorare di istinti dimenticati.