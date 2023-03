Aurora, la maleducazione porta a spasso Fido: via Aosta trasformata in un wc per cani [FOTO]

Maleducazione, inciviltà e chi più ne ha, più ne metta: non ci sono abbastanza parole, infatti, per descrivere lo spettacolo indegno a cui è costretto ad assistere ogni mattina chi si trova a transitare a piedi in via Aosta, nel quartiere Aurora.

Via Aosta, un “wc per cani”

La strada, nel tratto compreso tra lungo Dora Firenze e corso Brescia si è infatti trasformata in un vero e proprio “wc per cani”, con decine di escrementi canini abbandonati in strada da padroni decisamente poco avvezzi non solo al rispetto delle regole, ma anche alle più elementari norme igieniche e di convivenza civile. Oltre all'olezzo che rende l'aria praticamente irrespirabile, i passanti sono costretti a una “corsa ad ostacoli” per schivare le deiezioni degli inconsapevoli animali.

Riqualificazione o illusione?

A rendere ancora più significativo il fatto è la zona in cui avviene: sul marciapiede limitrofo al cantiere dello Student Hotel e davanti agli eleganti loft dell'ex fabbrica Tobler, simboli del modello di riqualificazione voluto dalle amministrazioni comunali per il quartiere.