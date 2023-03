Cospito, da piazza Solferino il raduno del corteo anarchico [FOTO]

Dalla recente conferma del "carcere duro" da parte della Corte di Cassazione fino alla lettera in cui si annuncia di essere "pronto a morire contro il 41 bis", passando per la pronuncia dell'Onu in cui si chiede all'Italia di rispettare i diritti civili e politici del detenuto: il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto a Sassari per il caso delle bombe alla caserma dei carabinieri di Fossano e per la gambizzazione di un dirigente dell'Ansaldo, continua a tenere banco anche a Torino dove si è svolto il processo.

Si è radunato per partire da piazza Solferino, infatti, il corteo annunciato in settimana dalle sigle del mondo anarchico con un richiamo alla mobilitazione lanciato dallo slogan "la lotta non finisce". Un richiamo che ha fatto scattare l'allerta massima da parte delle forze dell'ordine per possibili disordini; ingente, a proposito, è lo schieramento di agenti e mezzi in assetto antisommossa. Sono 30, nel frattempo, i militanti identificati dalla polizia tra ieri e oggi, tra cui alcuni francesi e tedeschi.