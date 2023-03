Petardi, fumogeni e vetrine sfondate, alta tensione in centro per il corteo anarchico: "Se Alfredo muore gliela faremo pagare"

"Se Alfredo muore gliela faremo pagare, vigliacchi assassini ": sono queste le parole pronunciate al megafono dallo storico militante anarchico Pasquale "Lello" Valitutti per aprire la manifestazione in favore di Cospito e contro il 41 bis.

Il corteo, partito intorno alle 18, dopo aver fatto due giri di piazza Solferino ha svoltato in via Cernaia e successivamente in corso Siccardi, per poi dirigersi verso corso Regina e raggiungere la zona di Porta Palazzo con momenti di grande tensione.

I militanti hanno ribadito di voler proseguire la lotta: "Dobbiamo - ha continuato Valitutti - difendere Alfredo, non dobbiamo permettere che muoia. Non possiamo accettare una sconfitta politica perché ne va della nostra sopravvivenza, dobbiamo combattere per Alfredo perché sta subendo una vendetta".

I commenti dal mondo politico

"Siamo sconcertati e inorriditi nel vedere il centro di Torino devastato da centinaia di criminali che urlano alla giustizia sommaria e si macchiano di atti di puro terrorismo. Innanzitutto esprimiamo la nostra solidarietà ai commercianti che hanno visto le loro attività messe a ferro e a fuoco e a tutti coloro che hanno pagato per questo pomeriggio di follia. Chi sfascia auto e vetrine deve risarcire di tasca propria il prezzo dei propri crimini. Da oggi è evidente che qualsiasi tolleranza, simpatia o peggio connivenza ideologica con questi individui è un atto di complicità inaccettabile: auspichiamo che d’ora in poi tutte le manifestazioni anarchiche vengano non solo non autorizzate, ma impedite in via preventiva. Iniziando dallo sgombero dei centri sociali” dichiarano una nota il capogruppo Alberto Preioni e il vicecapogruppo Andrea Cerutti, a nome di tutti i consiglieri regionali della Lega Salvini Piemonte.

"Serve una condanna unanime e responsabile rispetto a quanto avvenuto oggi a Torino. La violenza a cui la città è sottoposta a causa della manifestazione pro Cospito degli anarchici non può ammettere silenzi ne’ tentennamenti - dichiara la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, che prosegue - . A Torino così come in altre città d’Italia non vi può essere alcuna sponda per chi ricatta lo Stato e cerca di intimorire i cittadini. A questi ultimi danneggiati va la nostra solidarietà e chiederò che tutte le Istituzioni si facciano promotori di un supporto concreto per fronteggiare il sopruso subito ingiustamente" interviene anche l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone: “Minacce di giustiziare esponenti del governo, saccheggio di auto e vetrine, vandalismo selvaggio: ecco la vera natura della galassia anarchica che vede nella protesta per Cospito solo la scusa per scatenare violenza e degrado, che esigono una risposta di ferma tolleranza zero senza se e senza ma”.