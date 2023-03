CNAS Piemonte: esercitazione di soccorso in valanga sul monte Jafferau a Bardonecchia

Una esercitazione pratica di soccorso in valanga è stata organizzata questo fine settimana dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sul Monte Jafferau nel comprensorio sciistico di Bardonecchia (TO).

Non è infrequente che gli interventi di soccorso speleologico richiedano di raggiungere una grotta ed evacuare un ferito ad alta quota e in ambiente innevato. Per questo, anche quest’anno, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (SASP) ha organizzato uno specifico evento formativo destinato a tutti i tecnici ed operatori della Prima Delegazione di Soccorso Speleologico del Piemonte.

Il 4 marzo, sulle pendici del Monte Jaffreau (2805 m) gli istruttori del soccorso alpino del CNSAS hanno aggiornato i colleghi speleologi sulla movimentazione sulla neve, sulla prevenzione di incidenti in montagna e sull’uso efficace dei vari modelli di apparecchio per la ricerca di travolti vittime di valanga (ARTVA) e delle pale e delle sonde che sono dotazione indispensabile per chi si muove in ambiente innevato.