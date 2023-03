Corteo anarchico per Cospito, 37 manifestanti in Questura. Crosetto: "Con questa gente non si tratta"

Trentasette manifestanti portati in Questura - e poi rilasciati - per i disordini e i danneggiamenti durante il corteo degli anarchici, che si è svolto ieri pomeriggio nel centro di Torino, contro il 41 bis ad Alfredo Cospito. La loro posizione è al vaglio degli investigatori ma al momento sono tutti in libertà.

Identificate oltre 350 persone

Ieri sono stati identificati oltre 350 persone: alla protesta hanno partecipato centinaia di attivisti, molte arrivate da altre città italiane e all'estero, in particolare dalla Francia. Gli investigatori hanno iniziato a visionare i filmati e le immagini del pomeriggio di violenza. Il corteo, partito intorno alle 18, dopo aver fatto due giri di piazza Solferino ha svoltato in via Cernaia e successivamente in corso Siccardi, per poi dirigersi verso corso Regina e raggiungere la zona di Porta Palazzo con momenti di grande tensione.

Feriti due poliziotti

Durante il tragitto, gli anarchici hanno lanciato grossi petardi e acceso diversi fumogeni, accanendosi contro la sede della Reale Mutua: a farne le spese sono state le vetrine, prese d'assalto, riempite di scritte e addirittura sfondate; le forze dell'ordine, nella zona di piazza della Repubblica, hanno risposto con i lacrimogeni. Prima, durante e dopo la manifestazione è stato sequestrato anche diverso materiale come scudi, caschi, liquido infiammabile, maschere antigas, petardi ed altri oggetti atti ad offendere. Da segnalare anche 2 feriti tra i poliziotti: si tratta di un operatore della squadra mobile di Milano,

Crosetto: "Con questa gente non si tratta"

E all’indomani della protesta continuano ad arrivare duri commenti da parte del mondo politico. Il ministro della Difesa Guido Crosetto su Twitter ha scritto: “Con questa gente non si tratta. Vanno bloccati, giudicati e puniti”. Il ministro dell’Intero Matteo Piantedosi, condannando ancora chi aggredisce le forze dell’ordine, ha sottolineato: “la grande capacità degli operatori di polizia, che hanno saputo gestire con equilibrio e professionalità i momenti di tensione”. L'onorevole di Azione Daniela Ruffino aggiunge: "Nessuno provi a fare il gioco delle differenze: la violenza distruttrice mostrata dagli anarchici a Torino è in tutto simile alla violenza squadrista mostrata da giovani neofascisti fuori dal liceo Michelangiolo a Firenze. In una democrazia sana, la violenza non ha un colore politico per la ragione che può assumere mille colori". La capogruppo del Pd in Sala Rossa Nadia Conticelli, annunciando che domani in Consiglio Comunale verranno ringraziate le "forze dell’ordine in servizio" ed espressa "condanna senza se e senza ma contro i manifestanti anarchici". aggiunge: "la furia anarchica è un atto ostile e vigliacco contro le persone, i lavoratori, la città intera".