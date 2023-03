Pietre contro l'auto di Nicolò Pirlo, per il rapinatore 2 anni di divieto di ingresso locali del centro

Divieto di ingresso e presenza nei bar e locali notturni per il 17enne accusato di aver commesso - lo scorso 16 febbraio - diverse rapine nel centro di Torino e aver danneggiato la vettura guidata da Nicolò Pirlo, figlio dell'allenatore Andrea. Il Questore di Torino Vincenzo Ciarambino ha infatti emesso un DACUR: per i prossimi due anni il giovane non potrà accedere o stazionare nei pressi di pubblici esercizi o di locali di pubblico trattenimento ricompresi nel centro cittadino.

Fatto immortalato e diffuso sui social

Il diciassettenne è stato identificato durante le indagini come uno dei responsabili del danneggiamento e del tentato furto avvenuto ai danni di due giovani cittadini italiani che si trovavano a bordo di un autovettura in via San Francesco Da Paola. Il giovane, infatti, avrebbe approfittato del finestrino dell’auto aperto, infilando la mano nell’abitacolo per cercare di rubare all’interno e subito dopo, col gruppo, avrebbe lanciato diversi oggetti contro il veicolo, che intanto si era spostato in via dei Mille, fra cui anche delle pietre, danneggiandolo. Il fatto era stato immortalato in un video poi diffuso sui social network da uno degli occupanti del mezzo.

L'area del divieto

Considerata la sua pericolosità sociale il ragazzo non potrà entrare nei locali compresa tra corso Vittorio Emanuele II (nell’area compresa fra Piazza Carlo Felice e Corso Cairoli), piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, Piazza Castello, viale I Maggio, via Denina, corso Regina Margherita (nel tratto compreso fra via Denina e lungo Po Machiavelli), Lungo Po Machiavelli, Lungo Po Cadorna, corso Cairoli, (nel tratto compreso fra Lungo Po Cadorna e Corso Vittorio Emanuele II) nonché l’area fra: corso Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso fra Via Nizza e corso Massimo d’Azeglio), corso Massimo D’Azeglio (nel tratto compreso fra Corso Vittorio Emanuele II e via Valperga Caluso), via Valperga Caluso (nel tratto compreso fra Corso Massimo d’Azeglio e via Nizza), Via Nizza (nel tratto compreso fra via Valperga Caluso e Corso Vittorio Emanuele).