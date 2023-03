Chiede ancora di bere malgrado sia ubriaco: 39enne torinese aggredisce presidente circolo di Mongrando

“Non auguro a nessuno ciò che è successo. Siamo spaventati, mi auguro di non rivivere più simili momenti”. È ancora scosso Nicola Ammaturo, presidente del Circolo Cica San Lorenzo di Mongrando che, nel tardo pomeriggio di ieri, 5 marzo, è stato minacciato e aggredito da un uomo, insieme alla moglie, le figlie e i tanti soci presenti.

“Era palesemente ubriaco, ma ha voluto lo stesso farsi servire da bare al bancone – racconta – Mia figlia ha rifiutato l'ordine e questo ha cominciato a discutere in maniera accesa. In quel momento mi trovavo all'esterno della struttura. Sono rientrato e l'ho invitato a uscire”.

Da quel momento è cominciato il putiferio. “Ha tentato di mettermi le mani intorno al collo, mia moglie si è frapposta tra me e quell'individuo ma è stata spintonata di lato – spiega – Ha continuato a inveire con violenza davanti a tutti. Perfino un ragazzino presente è rimasto sconvolto dalla situazione”.

Urla e minacce sono state rivolte anche ai Carabinieri, giunti nel frattempo sul posto, proprio per allontanare il 39enne, originario di Torino, senza fissa dimora. In seguito è stato denunciato per violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza e il trasporto in ospedale della moglie del presidente.

“Ha accusato un colpo di panico, non se l'aspettava – conclude - Io ho riportato qualche graffio al collo ma fisicamente sto bene. Ma la paura non vuole saperne di lasciare il mio animo. Speriamo di lasciarci alle spalle questa brutta esperienza”.