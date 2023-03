Nichelino investe ancora sulla scuola: sostituiti tutti gli infissi alla Andersen e alla Anna Frank

Dopo la riqualificazione e la riapertura dell'asilo Collodi, Nichelino continua ad investire per la messa in sicurezza delle scuole cittadine. Nei giorni scorsi la città ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 275 mila euro attraverso il bando “Avviso C.S.R. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica” finanziato dalla Commissione Europea PON Impresa e Competitività.

Rifatti serramenti alla Andersen e alla Anna Frank

130 mila circa serviranno per sostituire i serramenti della scuola Andersen, mentre i restanti 145 mila per cambiare finestre e porte della Anna Frank. La sostituzione dei serramenti avverrà durante la chiusura estiva in modo da avere le scuole pronte per l’inizio del futuro anno scolastico.

Azzolina: "La scuola viene prima di tutto"

“Un ulteriore passo avanti verso la sicurezza e l’efficienza energetica degli edifici scolastici - spiega l’assessore Alessandro Azzolina - Lavoriamo anche alla progettazione e alla realizzazione di due nuovi istituti, la Rodari e la Papa Giovanni, oltre al progetto della ludoteca”. Perché, come sottolinea Azzolina, "la scuola viene prima di tutto".