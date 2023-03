Ministro Locatelli a Torino, Allasia: "Superare lo stato di indifferenza per aiutare le persone con disabilità e in difficoltà"

“Dobbiamo superare questa sorta di stato di indifferenza e lassismo che sembra aver contagiato questo tempo e questa società. Tutti coloro che hanno la possibilità di agire per migliorare la vita delle persone con disabilità, ma anche di quelle persone che vivono situazioni di non autosufficienza e di fragilità economica e relazionale, devono farlo”. Così il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha commentato la visita del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, alla Consulta per le Persone in Difficoltà di corso Unione Sovietica a Torino.

“La politica non può sottrarsi da questo gravoso ma indispensabile impegno: responsabilmente bisogna essere capaci di ascoltare chi è solo, fragile, più indifeso. Tradurre queste vere e proprie richieste di aiuto in azioni e provvedimenti celeri. Sono a loro che, ancor più in questo momento di profonda crisi economica e sociale, si deve prestare le maggiori attenzioni e destinare strumenti e risorse adeguate”.