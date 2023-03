Salone del Vino, un grande successo certificato da oltre 13 mila presenze

Si è conclusa con grande successo di pubblico la prima edizione del Salone del Vino di Torino: oltre 13.000 presenze nei quattro luoghi simbolo della città, Cavallerizza Reale, Museo del Risorgimento, Palazzo Birago & Palazzo Cisterna e con un palinsesto OFF di oltre 100 eventi diffusi in 60 location in tutta la Città, in scena da martedì 28 febbraio a lunedì 6 marzo.

Il cuore della manifestazione del Salone del Vino di Torino nel week-end di sabato 4 e domenica 5 marzo, ha totalizzato più di 7400 passaggi raggiungendo il sold out prima dell’apertura delle porte. Anche lunedì 6 marzo, la giornata B2B dedicata agli addetti del settore, ha contato la partecipazione di oltre 1000 operatori tra aziende del territorio, buyer, enoteche e ristoratori. Altissimo il coinvolgimento sui social con oltre 5 milioni di persone raggiunte grazie alla sinergia con influencer, blogger e giornalisti amanti del vino e della città di Torino. Una grande manifestazione che ha saputo animare i luoghi simbolo di Torino facendo conoscere al grande pubblico il vastissimo patrimonio vitivinicolo del Piemonte, in un omaggio alla terra e all’attività vitivinicola tra storia e innovazione.

Altissima la partecipazione a WOUSE, la wine- house del Salone, che ha visto in un cartellone di 18 appuntamenti alternarsi più di 100 content creator, giornalisti, e illustri attori del mondo del vino, tra dibattiti, degustazioni e momenti di approfondimenti, registrando il sold out in tutti gli eventi.

Esauriti tutti i posti, spesso con una settimana di anticipo, nelle serate che hanno coinvolto osterie e ristoranti, come la Notte Rossa Barbera e i 100 Days in collaborazione, rispettivamente, con F.E.A. e EDT Editore.

Oltre 30 Masterclass hanno ospitato alcune tra le più importanti cantine italiane e le loro eccellenza.

La manifestazione guarda ora alla prossima edizione e dà appuntamento al pubblico a febbraio 2024.