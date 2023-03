Cavoretto torna a sperare: oggi si decide il futuro della scuola elementare Balbis

C’è ancora una speranza per la scuola elementare Balbis. Le proteste dei commercianti di ieri e il sit-in dei genitori e residenti organizzato questa mattina sotto gli uffici del Provveditorato sembrano aver acceso un barlume di speranza per il futuro dell’istituto, che rischia di rimanere senza prima elementare a causa del numero ridotto di iscritti (8).

Gli uffici del Provveditorato hanno infatti comunicato a una delegazione del quartiere guidata dal presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano la volontà di tenere aperta la scuola e di formare comunque la prima, ma a una condizione: che il via libera arrivi dalla dirigente scolastica.

Sarà lei quindi ad avere l’ultima parola. Oggi pomeriggio è previsto un incontro tra genitori, residenti, Circoscrizione e appunto la dirigente scolastica. Un faccia a faccia risolutivo, a cui il comitato pro Balbis arriverà con il via libera da parte del provveditore. Se la presidente dovesse rifiutarsi di formare la classe, gli alunni si ritroverebbero costretti a iscriversi in altri istituti del pre-collina come le scuole Fioccardo, Parato e Pellico.

“La manifestazione dei commercianti è servita. Ieri, insieme all’assessora all’Istruzione Carlotta Salerno, siamo riusciti a convincere il Provveditorato a far sì che se la dirigente scolastica dovesse dare il nulla osta la scuola possa rimanere aperta” ha commentato Miano.

Fondamentale nell'interlocuzione con l’ufficio scolastico regionale il ruolo di Salerno: “L’apertura al dialogo e a individuare possibili soluzioni per la scuola Balbis da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale ci rende ottimisti ed è il risultato, prima di tutto, del grande impegno delle famiglie. Hanno acceso i riflettori sulla questione con determinazione. Le istituzioni, dal canto loro, hanno collaborato attivamente e questo è un ulteriore elemento di grande positività. Voglio ringraziare il Presidente della Circoscrizione, Miano, che ha seguito la vicenda dal primo giorno”.

“In un mondo in bianco e nero c’erano sorrisi. L’abbiamo colorato e fatto vivere, continuiamo a colorare il futuro” è il messaggio lanciato dai genitori in presidio.