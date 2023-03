"Risate di gioia" al teatro Astra: in scena Elena Bucci e Marco Sgrosso

Elena Bucci e Marco Sgrosso, artisti di straordinaria sensibilità, portano in scena al Teatro Astra "Risate di gioia", un'emozionante spettacolo ispirato alle opere Il teatro all’antica italiana di Sergio Tofano, Antologia del grande attore di Vito Pandolfi e ad autobiografie, biografie, epistolari e memorie che raccontano dei tanti mestieri legati al teatro che fu. Un nuovo progetto che si allaccia ad altri spettacoli in cui i due artisti hanno indagato l’arte del teatro, raccontandola attraverso le parole e le storie di chi quell’arte l’ha vissuta in prima persona. Un viaggio alla scoperta di una moltitudine poetica e operosa che, dietro le quinte e sul palcoscenico, ha trascorso la sua vita.

RISATE DI GIOIA

Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, Torino

Da mercoledì 8 a domenica 12 marzo 2023

Orari: mercoledì 8 marzo ore 19:30, giovedì 9 e venerdì 10 marzo ore 21, venerdì 10 marzo, sabato 11 marzo ore 19:30, domenica 12 marzo ore 17

Info: www.fondazionetpe.it