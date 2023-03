Chivasso premia 16 agenti della Polizia Locale che si sono distinti durante l'emergenza Covid

“Per l’encomiabile senso del dovere ed il lodevole servizio espletato nel difficile periodo di lockdown e nei mesi successivi di emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale di Chivasso, con sentimenti di stima e riconoscenza, porge ufficialmente la propria gratitudine”. Con questa formula, il sindaco di Chivasso Claudio Castello ha firmato 16 riconoscimenti consegnati questa mattina, giovedì 9 marzo, ad altrettanti uomini e donne della Polizia Locale del Comando chivassese che rientrano nei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2022, n. 36-4932.

Nella fattispecie, i destinatari sono “civich” con servizi espletati per almeno 210 giorni, tra il 9 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022, anche non continuativi, sul territorio regionale, con attività mirate a garantire il rispetto delle norme, nazionali e regionali, emanate in relazione all’emergenza sanitaria, supportando attivamente la popolazione ed esponendosi ad un rischio personale elevato di contagio da Covid-19.