Il sindaco di Grugliasco Gaito in visita al Caat: "Realtà strategica del territorio"

Questa mattina - giovedì 9 marzo - il Sindaco Emanuele Gaito ha visitato il CAAT Centro Agro Alimentare di Torino in strada del Portone a Grugliasco accompagnato da Roberta Colombo al Commercio, Luciano Lopedote al Lavoro e Dario Lorenzoni alla Promozione della Città e alle Associazioni.

Sono stati accolti di primo mattino alle ore 06:45 dal Presidente Marco Lazzarino e dal Direttore Generale Gianluca Cornelio Meglio. L’incontro è iniziato con la visita della galleria commerciale del mercato al cui interno è stato possibile incontrare numerosi operatori presso gli stand delle 75 aziende che quotidianamente vi operano. All’incontro era presente anche Stefano Cavaglià, Presidente dell’APGO Associazione Piemontese Grossisti Ortofrutticoli – Fedagro Torino, esponente della F.lli Cavagliá, Azienda presente al CAAT da più generazioni Gaito, nello stringere molte mani, ha ringraziato gli operatori ed i dipendenti del Centro per gli sforzi profusi negli ultimi anni durante le fasi più acute della pandemia ed ha sottolineato come il CAAT sia un’eccellenza del territorio, grazie anche ai numerosi progetti in cantiere, ed ha apprezzato quanto la struttura da mercato terminale di distribuzione del fresco all’ingrosso stia assumendo sempre più ruolo strategico di vero e proprio incubatore di cultura, sostenibilità, alimentazione sana, attenzione allo spreco.

Condiviso il desiderio da parte della Città di Grugliasco di fare sempre più rete e delle connessioni da svilupparsi sul territorio con l’Università sul fronte della qualità con la Cittadella del welfare per la solidarietà e con le scuole per la cultura. “Visitare realtà strategiche come il Centro Agroalimentare – ha dichiarato il sindaco Gaito – serve a capire quali problematiche e quali necessità ci siano, ma evidenzia anche il fatto che non c’è solo una Grugliasco attiva ma che c’è un’Italia che funziona. Per strutture come questa ci sono opportunità derivanti dal PNRR ed anche da progetti di filiera, ma non solo; il riconoscimento del valore del lavoro e dell’importanza dell’attività di questo settore costituisce un volano per ulteriori sviluppi e connessioni”.

“Ringrazio il Presidente Lazzarino e il Direttore Generale Cornelio Meglio – ha aggiunto il Sindaco – perché questa visita evidenzia un’attenzione che per la Città di Grugliasco è vitale. Il CAAT rappresenta per il nostro territorio e per il nord ovest tutto un fattore distintivo e un contest che può crescere grazie al supporto di tutti. Recepisco molto positivamente l’energia e la sinergia che guida e muove il Centro, la stessa che noi in Comune cerchiamo di creare, insieme agli Assessori qui presenti e alla Giunta tutta. Un’unione d’intenti che va dalla crescita alla solidarietà sociale, non dimentichiamo che qui è molto forte l’attenzione allo spreco alimentare con le Associazioni del terzo settore”.