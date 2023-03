Fabiola Silvestri va in pensione, il saluto della Polizia di Stato di Torino

La Polizia di Stato saluta Fabiola Silvestri che va in pensione.

Ieri, il saluto ufficiale organizzato in Questura in presenza di numerosi funzionari e collaboratori che negli anni hanno potuto apprezzarne le capacità professionali e le qualità umane, erano presenti, oltre al Questore Vincenzo Ciarambino, anche il Prefetto della Provincia di Torino Raffaele Ruberto, il Questore della Provincia di Milano Giuseppe Petronzi, nonchè i massimi vertici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.



"Le sua spiccata umanità e sensibilità hanno rappresentato un punto di forza nello svolgimento del suo lavoro quotidiano, costituito in larga parte da temi delicatissimi quali il cyberbullismo, reati telematici contro i minori, pedopornografia on line, ma anche reati commessi attraverso strumenti telematici, quali lo stalking o la violenza di genere".

Nata a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, al termine degli studi universitari che le hanno permesso di conseguire la laurea in Giurisprudenza, è entrata nella Polizia di Stato superando brillantemente il corso di formazione per funzionari presso l’Istituto Superiore di Polizia.

Nel 1991 ha assunto l’incarico di responsabile della sezione Operativa dell’allora Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Piemonte e la Valle d’Aosta, divenendone successivamente Vice Dirigente.

Nominata nel 2004 “Componente del gruppo di pianificazione per la Sicurezza delle Olimpiadi Invernali Torino 2006”, ha partecipato allo stage sulla sicurezza nell’ambito dei lavori preparatori delle Olimpiadi 2006 unitamente a componenti del FBI e di altre forze di polizia.

Promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 01.01.2015, nel febbraio dello stesso anno ha assunto la Direzione del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Campania, approdando, il 2 agosto 2017, alla Direzione del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Piemonte e la Valle d’Aosta, ove ha ultimato la sua carriera.

Ha altresì partecipato, insieme ad altri funzionari di Polizia, alla stesura del manuale “tecniche investigative di contrasto alla pedo pornografia on line”.

E’ stata insignita di diversi riconoscimenti di merito, quali attestazioni di Lode ed Encomi, non solo del Capo della Polizia ma anche del Dipartimento della Giustizia, per essersi distinta per l’elevata professionalità e senso del dovere.