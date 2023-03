Al Meisino una giornata di attività "leggere" per dire no al Parco dello Sport voluto dal Comune

"Si può vivere la natura e fare sport all’interno di un parco senza necessariamente essere circondati da infrastrutture o attività impattanti per l’ambiente": parte da questo mantra l'idea di organizzare una giornata di attività "leggere" per dire no al progetto di Parco dello Sport e dell'Educazione Ambientale da 11,5 milioni di euro con risorse del Pnrr voluto dalla Città di Torino per il Parco del Meisino.

L'iniziativa

L'iniziativa, in programma domenica 12 marzo dalle 10 alle 18 nell'area dell'ex Galoppatoio Militare (Via Nietzsche 154), è promossa dal comitato Salviamo il Meisino in collaborazione con il gruppo spontaneo Alberi Urbani e con la partecipazione di diverse realtà del territorio e non solo come il comitato Borgata Rosa Sassi, LAV, canile rifugio "Amici da adottare", Torino Birdwatching, Io sono Bau, Salviamo i Prati, Oipa, Salviamo il Paesaggio, Comitato Sankara e l'associazione Ling Shan.

Le attività

Il programma della mattina prevede, tra le 10 e le 13, una passeggiata introduttiva al birdwatching, attività di ginnastica dolce nella natura e la presenza dei volontari del canile rifugio "Amici da adottare". Nel pomeriggio, tra le 14 e le 18, si potrà invece praticare tai chi, seguire attività di canto tradizionale folk e tamburo irlandese, attività con animali, trucca bimbi, microlaboratori di acquerello, un intervento dell'attivista, scrittrice e giornalista Marinella Correggia dal titolo "I parchi del futuro e i boschetti di Sankara" e una lettura a cura dell'attore Roberto Accornero.

"Salvaguardare la biodiversità"

L'obiettivo degli organizzatori è quello di conservare e salvaguardare la biodiversità di un parco classificato come Zona a Protezione Speciale, dove sono presenti circa 215 specie di uccelli e altre tipologie di fauna, oltre ad una grande varieta botanica: "Il progetto - spiegano - prevede un piano enorme, con 3 anni di lavori, impossibile da realizzare senza tagliare alberi e danneggiare la natura e la quiete del parco; tutto questo a danno della fauna, della flora e della pace del posto".

A rinforzare questa tesi, anche le preoccupazioni espresse dalla Consulta per l'Ambiente e il Verde e il parere espresso dall'Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese, che evidenzia la mancata coerenza del progetto con il Piano d'Area: "Realizzare un progetto simili - concludono - porterebbe scompiglio sia in fase di costruzione sia successivamente, con un conseguente carico antropomorfico inadeguato per una zona a protezione speciale".