Il turismo a Torino rischia la beffa: ci sono i clienti, ma non i dipendenti. E' caccia a camerieri, cuochi, lavapiatti e addetti pulizie

Mancano camerieri, cuochi, lavapiatti. E non pochi: a migliaia. Si stima 4000. Così tanti da mettere a rischio la stagione turistica che verrà, a Torino e in Piemonte. A cominciare dalle vacanze di Pasqua, ormai non più lontanissime.



Quello che lancia Confesercenti è un allarme che va a sommarsi ai tanti - già usciti nei mesi scorsi - legati alla presenza (o sarebbe meglio dire all'assenza) di candidati per alcuni posti di lavoro che invece le aziende cercano di riempire senza sosta. Un tema che, immancabilmente, riaccende anche il dibattito sulle condizioni offerte a chi cerca lavoro, in termini di orari e stipendio, che potrebbero spiegare la carenza di personale.

Banchieri: "Qui le prospettive non mancano"

Ma intanto il calendario non mente: mancano poche settimane al dunque. "Siamo di fronte a una situazione paradossale – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte -: le prospettive del settore – a differenza di ciò che succede nel resto delle attività del commercio, ancora in affanno – sono buone, ma le nostre imprese non riescono a trovare tutti i collaboratori necessari. L’insufficienza di personale sembra ormai strutturale e – specialmente dopo la pandemia – ha assunto contorni sempre più allarmanti. Il problema – continua Banchieri – è duplice: le imprese che abbiamo interpellato per la nostra indagine faticano sia a trovare dipendenti, sia a trovare persone con adeguata preparazione”.