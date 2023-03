Settimo, una mostra all'Ecomuseo per celebrare le donne iraniane e tutta la loro forza [FOTO]

C'è tempo fino al 30 marzo per visitare " R-Women: essere donne in un mondo complesso ”, la mostra ospitata presso l'ecomuseo Freidano di Settimo Torinese inaugurata l'8 marzo. Si tratta del progetto di fotografia internazionale di Sapori Reclusi che, attraverso 45 scatti, ritrae la vita di diverse donne iraniane. La mostra è visitabile il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 con ingresso gratuito.

Ma un appuntamento molto significativo sarà quello di sabato 18 marzo, quando alle 16.30 l’attivista, giornalista e poetessa iraniana Azam Bahrami, ideatrice del progetto, sarà ospite in Ecomuseo per un incontro in cui leggerà alcune poesie e racconterà la sua esperienza di rifugiata politica. Durante l’evento sarà attiva una raccolta fondi a sostegno del progetto e dell’associazione, si potrà lasciare la donazione in biglietteria o all’IBAN di Sapori Reclusi: IT68Z0617046320000001531236.