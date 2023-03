Da un mese non poteva vivere a Torino, ma spacciava comunque droga in città: arrestato

Un uomo di 44 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dagli agenti della Polizia con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un volto "noto", per le forze dell'ordine, visto che da quasi un mese (per la precisione dal 18 febbraio) su di lui pendea anche il divieto di dimora a Torino.

A incastrarlo, i controlli effettuati nella zona di corso Giulio Cesare e via Borgo Dora. Il suo atteggiamento ha destato più di un sospetto e gli agenti lo hanno fermato per un controllo.

Poco prima, il 44enne aveva parlato con un altro soggetto per poi allontanarsi, attraversando Corso Giulio Cesare dove incontrava un terzo individuo in sella ad una bici che gli sporgeva qualcosa di solido. Il presunto spacciatore riattraversava l’incrocio raggiungendo così il primo soggetto al quale cedeva lo stesso involucro che aveva prelevato poco prima ottenendo in cambio alcune banconote di denaro, per poi tornare a posizionarsi nel medesimo luogo.