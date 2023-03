Le api hanno paura del freddo e del clima impazzito. E fanno ricorso all'assicurazione per proteggere il loro miele

Il clima impazzito minaccia (anche) le api. E quindi il miele: colpa delle gelate improvvise o degli sbalzi di temperatura che, oltre a mettere a dura prova le bestiole, incidono soprattutto sulle piante da cui traggono il nettare e, di conseguenza, il miele.



Ecco perché dal Piemonte parte un'iniziativa piuttosto innovativa, che riguarda il mondo delle assicurazioni. Aspromiele, associazione di categoria dei produttori fondata a Torino nel 1985, ha stretto un'alleanza con un player del settore (la Revo Insurance) e questa collaborazione ha portato alla creazione di una polizza che punta a tutelare proprio gli operatori del settore.



Basta infatti una temperatura troppo bassa nel momento del germoglio e una pianta come l'acacia finisce ko, creando un effetto a catena sulle api e sul loro dolce prodotto. Solo nel 2022 la produzione di miele si è attestata - in tutta Italia - su 13mila tonnellate, una delle più basse degli ultimi anni: un calo dettato, appunto, da condizioni meteorologiche avverse. La produzione del miele di acacia, in particolare, è concentrata in una fascia ristretta di tempo – tra aprile e luglio – e perciò diventa importante per gli apicoltori coprirsi dal possibile rischio meteo.