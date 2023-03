Venaria, preso a calci e pugni consigliere comunale della Lega

Una brutta vicenda della quale adesso si stanno occupando i carabinieri. Se la caverà con 45 giorni di prognosi Marco Palmieri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Venaria, che l'altra sera è stato aggredito in via d'Annunzio, a due passi dal centro storico.

Aggredito da uno sconosciuto

Un uomo, al momento sconosciuto, dopo averlo affrontato lo ha preso a calci e pugni in strada. Palmieri, poi medicato al San Giovanni Bosco, ha riportato la frattura dell'orbita sinistra e del setto nasale.

Indagano i carabinieri