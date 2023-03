La foto aziendale sul monumento alle vittime dell’Heysel suscita lo sdegno dei tifosi: "Disdicevole, rimuovetela subito"

"Trovo assolutamente disdicevole che per pubblicizzare un’attività commerciale non si abbia il minimo pudore a oltraggiare la memoria di 39 vittime innocenti a cui il monumento è dedicato".



Un’accorata protesta quella che arriva da ‘Quelli di … Via Filadelfia’, associazione tra le più rappresentative nel mondo del tifo juventino, da sempre impegnata in prima fila nel ricordo della tragedia dell’Heysel e delle sue vittime.



Il sodalizio fu tra i promotori del monumento che dall’aprile 2016 a Cherasco ricorda la strage del 29 maggio 1985: un’installazione che fa da sfondo alle immagini che vi ritraggono le centinaia di tifosi che da allora ne hanno fatto la meta di un pellegrinaggio nel segno del calcio e del tifo.



Decisamente fuori da questo ambito – è l’indignata lamentela di Beppe Franzo, presidente onorario dell’associazione – la scelta di utilizzarlo come set per uno scatto che da qualche giorno è stato condiviso sulle pagine web riconducibili a diverse sedi cuneesi di un noto franchising del settore immobiliare.



Da qui l’invettiva di Franzo, che esprime "il massimo disappunto" per l’iniziativa e che chiede "l’immediata eliminazione della foto dai siti in questione, con pubbliche scuse a quelle famiglie che dal 1985 portano in seno un dolore mai sopito. Episodi come questi – conclude – evidenziano come la coltivazione della memoria dell’Heysel dev’essere una delle attività primarie di quelle associazioni che, come la nostra, porta nel cuore quell’immane tragedia".