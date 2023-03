Sicurezza a Torino: entro fine aprile attive tutte le telecamere del progetto Argo

Entro fine aprile completata l'installazione delle telecamere previste dal sistema di videosorveglianza Argo, per migliorare la sicurezza di Torino. In totale sono previsti 133 occhi elettronici entro l’estate, di cui 52 già in funzione. A fare il punto della situazione l'assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero, in risposta a un'interpellanza del capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo. "La consegna dei cantieri è prevista entro fine aprile", ha spiegato Pentenero ricordando che la città ha anche "nove impianti mobili, di cui sette già installati e due in fase di posizionamento, più nove a pannello solare in genere usati per i grandi eventi”.

Telecamere aree movida

“Inoltre - ha aggiunto - l'integrazione del sistema Argo con le aree di movida è già attiva a San Salvario e in fase di integrazione a Santa Giulia". Andando a guardare la mappa, quasi metà delle telecamere sarà nel centro cittadino: 60, di cui 38 già installate. Per numero seguono Barriera di Milano/Falchera(22), Santa Rita/Mirafiori (16).

Fissolo (Moderati): "Imperativo rendere sicure strade cittadini"

“Rendere sicure le strade cittadine – commenta il capogruppo Simone Fissolo - è ormai un imperativo e chi vive nei territori più difficili ha diritto di percepire una svolta in termini di sicurezza. Come Moderati siamo a disposizione per essere da supporto all'amministrazione e cominciare il percorso condiviso con il Garante della Privacy per sviluppare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella videosorveglianza".