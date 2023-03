Bonus Teleriscaldamento, a Moncalieri quasi 500 le domande accolte

Il termine per presentare le richieste era dall'8 dicembre al 31 gennaio e le domande pervenute sono state 514, quasi tutte accolte, visto che il contributo 'una tantum' erogato è stato assegnato a 489 nuclei. Il Bonus Teleriscaldamento ha fatto il botto a Moncalieri, in un periodo in cui le bollette alle stelle e il caro energia hanno messo in molti alle strette.

I requisiti che erano necessari

Il sostegno concesso da Iren alle famiglie con un reddito Isee inferiore ai 25 mila euro vedrà erogare un bonus pari a 536 euro per i nuclei fino a 4 componenti, che sale a 747 per le famiglie con tre o più figli. Un contributo deciso per far fronte all’esclusione del teleriscaldamento dalle agevolazioni governative: nonostante le numerose richieste, l’Iva sul teleriscaldamento continua ad essere al 10%, mentre è del cinque sulla bolletta del gas naturale. Il Bonus Teleriscaldamento prevede uno sconto direttamente in bolletta.

Ancora in sospeso 17 domande

Restano in sospeso 17 domande, sulle quali sono ancora in corso le verifiche da parte degli uffici, che hanno provveduto ad inviare alle famiglie interessate una comunicazioni dei motivi per cui la loro posizione resta in stand by.