Le iniziative del comune di Grugliasco per celebrare il 21 Marzo

Nelle scuole, gli insegnati con il supporto degli operatori del Progetto Grugliasco Giovani hanno approfondito con gli studenti il tema della legalità, delle mafie e della cultura dell’antimafia oltre che a conoscere le storie delle Vittime Innocenti delle Mafie. Giovedì 16 marzo, dalle 9 alle 12,30, tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio saranno protagoniste di una marcia in direzione del Bosco della Memoria che vedrà la partecipazione di 900 studenti ed insegnanti insieme all’Amministrazione comunale. A guidare le attività e i contributi che gli studenti hanno elaborato in classe, ci sarà lo slogan proposto da Libera per la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ossia ”Contro le mafie è possibile…”. I dirigenti scolastici Valentina Paterna, Alberto Cervia e Franca Drago hanno dichiarato: «È doveroso ricordare attraverso un lungo elenco che diventa memoria. Ogni anno in una città diversa, quest'anno anche nella nostra cittadina la lettura dei nomi, fatta dai ragazzi delle scuole, scandisce l'impegno quotidiano della memoria collettiva. Recitare i nomi e i cognomi per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Per farli esistere nella loro dignità. La marcia dei nostri alunni insieme alla Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che Libera celebra dal 1996 ogni 21 marzo, primo giorno di primavera e simbolo di rinascita, vuole sottolineare che "non dimentichiamo". Lo slogan “Contro le mafie è possibile…” evidenzia impegno e memoria». «Siamo orgogliosi - dicono il sindaco Emanuele Gaito e il vicesindaco e assessore all’istruzione Elisa Martino - delle nostre scuole e dei nostri giovani per aver deciso in maniera consapevole di occuparsi di temi così importanti e di averlo fatto tutti insieme. Istituzioni, giovani e associazioni uniti per dire che contro le mafie è davvero possibile, ma per farlo dobbiamo assumercene tutti la responsabilità».