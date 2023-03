Trasporti, Gabusi: "Fondi sufficienti per il contratto con Trenitalia"

L'assessore regionale Marco Gabusi ha presentato oggi in Commissione Trasporti, presieduta da Valter Marin, la sua relazione sui Trasporti nel Bilancio di previsione 22/23. Gabusi ha assicurato che le risorse messe a bilancio sono sufficienti per far fronte al nuovo contratto siglato con Trenitalia , sia per il trasporto su gomma sia ferroviario, su tutto il territorio regionale.

Altri 40mila euro sono stati previsti per la compartecipazione alle spese il presidio della Guardia Costiera sul Lago Maggiore, un piccolo bonus è stanziato per sostenere le imprese che scelgono di organizzareil trasporto merci con la ferrovia invece che su gomma.

Sul fronte degli investimenti l'assessore ha citato i 4 milioni messi a bilancio per eliminare il passaggio a livello di Volpiano, necessario in vista del miglioramento della linea Torino-Ceres e della sua elettrificazione, prevista per gennaio 2024. Infine ha parlato del finanziamento per la Rivarolo-Pont e di 500mila euro per finanziare l'acquisto degli scuolabus da parte dei Comuni.