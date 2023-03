Entro Pasqua la scuola Bay avrà la sua area pedonale sperimentale

In corso i lavori di pedonalizzazione in via Principe Tommaso

Si dovrebbero concludere entro Pasqua (20 aprile termine ultimo, ndr) i lavori per la pedonalizzazione sperimentale di via Principe Tommaso, davanti alla scuola elementare Bay.

Si tratta delle penultime progettualità legate al Mobility Lab che prevede dodici opere con una spesa da 380 mila euro.

“In via principe Tommaso - spiega il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano - il progetto è cambiato sotto l’aspetto della sicurezza perché inizialmente era prevista solo la riqualificazione del manto stradale da via Silvio Pellico all’intersezione di via Baretti, con arredi e l’abbattimento barriere architettoniche. Oggi davanti alla scuola Bay si farà un’intersezione stradale in quota rispetto ai marciapiedi, cioè sarà realizzata una piattaforma senza barriere architettoniche, per renderla una piazza scolastica a tutti gli effetti”.

La piattaforma partirà dall’intersezione con via Silvio Pellico fino al passo carraio della scuola e proseguirà con uno scivolo fino a metà strada. La riqualificazione prevede il rifacimento del manto stradale fino all’incrocio con via Baretti in asfalto bituminoso. Saranno poi posizionati arredi come panchine e fioriere su vasconi e rastrelliere.

Gli altri interventi

Sempre nell’ambito del Torino Mobility Lab, sarà realizzata un’altra pedonalizzazione, in via Lombroso, davanti all'Asai. Un'operazione che sarà portata a termine subito dopo quella davanti alla Bay, quindi dopo Pasqua.

"Sarà rifatto il manto stradale e saranno rifatti tutti i marciapiedi con dicesi arredi", spiega la coordinatrice Francesca Gruppi.

"Non ci sarà una banchina rialzata - aggiunge il coordinatore Alberto Loi Carta -. Il valore aggiunto è l’abbattimento delle barriere architettoniche con attraversamenti pedonali". Anche qui saranno posizionate quattro isole con panchine e fioriere. "Con l'associazione Asai si sta lavorando per un patto di collaborazione per la cura dell’area cui si dedicherebbero in congestione con l’amministrazione pubblica".

Già realizzati

Con il Mobility Lab sono inoltre già stati realizzati gli interventi in via Lugaro, davanti all’area scolastica che diventa car free, in via Valperga Caluso, con il nuovo piazzale scolastico, il by pass in via Madama Cristina all’intersezione con via Giacosa.

Da realizzare

Da realizzare invece il by pass in via Madama Cristina, intersezione via Bidone, davanti al teatro Colosseo. L’intervento car free in corso Dante, davanti alla scuola Silvio Pellico.