La galleria 'Claviere' sulla statale 24 "del Monginevro" chiusa al traffico per manutenzione degli impianti

La galleria ‘Claviere’, sulla strada statale 24 “del Monginevro”, è temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’esecuzione di alcuni interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

L’intervento di manutenzione si concluderà alle ore 22 circa di oggi, venerdì 17 marzo. Per contenere possibili disagi al traffico, la chiusura è stata programmata in concomitanza con il divieto di transito ai mezzi pesanti tra Cesana e Claviere come previsto dall’ordinanza Anas 580/2022.

Fino alle ore 22 i veicoli con peso inferiore a 26 tonnellate saranno deviati all’interno del centro abitato di Claviere.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida