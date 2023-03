Edifici abbandonati, fumi e rifiuti: "Barriera Lanzo pretende rispetto"

Barriera Lanzo chiede, anzi pretende, rispetto. Potrebbe sintetizzarsi così la pioggia di interpellanze rivolte al Comune di Torino dai consiglieri Carmela Ventra e Alfredo Ballatore (Fdi). Tra fumi e puzza, discariche e abbandoni, il comune denominatore è uno: una maggior attenzione per un quartiere sì periferico, ma che non accetta di essere dimenticato.

Puzza e fumi in Barriera Lanzo

Tra i problemi segnalati dal territorio, i continui fiumi che si vedono uscire da siti produttivi della zona. Se il rischio non è mai stato accertato, quel che i residenti lamentano è il fastidio che gli odori sgradevoli portano con sé: "Non possiamo nemmeno fare una passeggiata, aprire la finestra". Ecco perché, con un'interpellanza, i consiglieri Alfredo Ballatore e Carmela Ventra hanno chiesto al Comune di fare chiarezza, avviando verifiche per tutelare la salute dei residenti.

Occupazioni e vandali nello stabilimento abbandonato

Un'altra criticità sollevata è quella dello stabilimento ex Imper, in via Lanzo 131. Parrebbe infatti che la porta d'ingresso sia stata forzata e che vandali abbiano imbrattato muri e finestre. Un edificio abbandonato e oggi deturpato. E sempre parlando di potenzialità sprecate e occasioni perse, consiglieri Ballatore e Ventra hanno richiesto al Comune lumi sulla riqualificazione Cascina Città: "Tanti annunci, ma nessun intervento concreto per un bene storico, segnalato anche dalla Sovrintendenza".