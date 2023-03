Rimangono bloccati sulla ferrata dell'Orrido di Foresto: recuperati dal Soccorso Alpino

Nel pomeriggio le squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenute sulla ferrata dell'Orrido di Foresto per soccorrere una comitiva di 6 persone bloccate nella parte alta del sentiero attrezzato. I tecnici, insieme ai Vigili del Fuoco hanno raggiunto i malcapitati e li hanno accompagnati in sicurezza lungo la ferrata aiutandoli tramite manovre alpinistiche e paranchi per uscire dalla forra verso l'alto. Giunti alla sommità dell'itinerario, due componenti della comitiva sono stati recuperati dall'elicottero poiché sfiniti, mentre gli altri 4 sono stati riaccompagnati a valle a piedi.