Addio ai clochard sotto il portico di via Leoncavallo. Riqualificazione con i fondi europei e chiusura notturna

La Circoscrizione 6 dice addio alla tendopoli di clochard sotto i portici di via Leoncavallo . A portare la situazione di degrado in Sala Rossa il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò , che ha denunciato la situazione davanti alla struttura - che ospita l'anagrafe, la biblioteca civica e la Polizia Municipale del mini Comune di Barriera-Falchera - sia da tempo indecorosa. " Un accampamento degradato - ha spiegato Iannò - di senzatetto, con materassi e ripari di fortuna. Qualche tempo fa si era addirittura verificato un rogo davanti all’edificio dell’associazione Acmos ".

Solo due clochard di notte

Il Comune, come ha spiegato l'assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli nella replica, da mesi è al lavoro con le realtà del territorio per convincere i senzatetto a spostarsi nei dormitori. " Gran parte delle persone - ha spiegato l'esponente della giunta - ha lasciato il portico almeno di notte, e vanno nel sito di accoglienza dell' associazione Mamre: ci sono solo due persone che dormono ancora lì ". In parallelo alla necessità di individuare nuovi spazi, Rosatelli ha assicurato che l'area davanti alla Circoscrizione 6 sarà oggetto di interventi di recupero grazie ai fondi del Pnrr, oltre a prevederne la chiusura di notte.

Presidio del porticato

"La riqualificazione dell'area - ha spiegato l'assessore ai Servizi Sociali - ci sta a cuore, alla luce della minor presenza di clochard".

"In queste settimane si stanno concordando le tempistiche per presidiare gli spazi con le associazioni del territorio, così come gli elementi di arredo urbano per riqualificare il portico di via Leoncavallo. Stiamo anche ipotizzando di chiudere lo spazio di notte" ha concluso Rosatelli.

Lomanto (Circoscrizione 6) soddisfatto