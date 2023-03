Giro di vite della Polizia, oltre 650 persone identificate e tre negozi chiusi in Barriera di Milano

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio ad “Alto Impatto”, svolti da personale dell’U.P.G.S.P. e dei Commissariati di P.S. con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e di unità cinofile antidroga, in diverse aree cittadine interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e particolarmente soggette a degrado. Ai controlli hanno concorso personale della Polizia Municipale, dell’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro. In particolare i controlli hanno interessato diversi quartieri:

- Barriera di Milano (Corso Giulio Cesare, Corso Venezia, via Martorelli, via Volpiano)

- San Salvario (vie interne e area dei Portici di via Nizza)

- Nizza Millefonti (Piazza Bengasi e corso Maroncelli)

- Madonna di Campagna

- Aurora (piazza della Repubblica e aree limitrofe)

- San Donato (Spina 3, via Livorno, corso Gamba, corso Rosai e giardino “Nicola Grosa”)

- Mirafiori (via Artom, via Panetti)

L’attività ha consentito complessivamente l’identificazione di oltre 650 persone e al controllo di 15 attività commerciali e 132 veicoli.

In particolare, per quanto attiene ai controlli amministrativi degli esercizi commerciali, tre di essi, tutti ubicati nel quartiere Barriera di Milano, sono stati chiusi fino ad accertato ripristino delle condizioni di norma poiché utilizzavano come addette al banco lavoratrici in nero.

Nell’ultima settimana, nel corso della sola attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha arrestato 42 persone di cui 15 per reati predatori.