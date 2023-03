Alla Matteotti-Pellico di Cavoretto un flash mob e tante iniziative per celebrare l'ambiente e il primo giorno di primavera

Nell’atrio della Matteotti si può visitare una mostra di disegni ed installazioni su tematiche ambientali a cura del gruppo di @RTINSIDE; intanto allievi di alcune prime, con la docente Concetta Curiello, realizzano nel cortile una performance/oggetto d'arte. Sempre nell’atrio, si svolge un mercatino di libri usati della biblioteca, ad offerta libera, per favorire la consapevolezza del recupero e permettere nuovi acquisti. Momento finale, la manifestazione delle ore 13: nel parco della Matteotti, il PARCLO’ da anni Parco Botanico riconosciuto dal Comune di Torino e dedicato alla mitica Segretaria Maria Clotilde Clerici, ha luogo “Cantiamo per il pianeta”, flash mob di canzoni in italiano, inglese e francese tra consapevolezza, integrazione ed ecologia per un mondo migliore. Oltre 500 ragazzi intonano canzoni che invitano alla consapevolezza ambientale e alla tolleranza: tutto il quartiere viene coinvolto, e travolto, dalle note di Soleil, Il ragazzo della via Gluck, Blowing in the Wind, Sing for the climate, On écrit sur les murs.