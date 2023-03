In monopattino elettrico sulla Torino-Caselle: nei guai una 40enne cinese

In monopattino in autostrada sulla Torino- Caselle. La Polizia Stradale è intervenuta domenica mattina verso le 8.45, all’altezza dello svincolo di Borgaro, dove era stata segnata la presenza di donna che stava percorrendo la carreggiata in direzione Caselle a bordo di un mezzo elettrico. Gli agenti hanno intercettato il veicolo e, dopo averlo fermato, hanno accompagnato la conducente presso l’area di servizio “Stura Nord”. Alla guida del monopattino c’era infatti una cittadina cinese di 40 anni di età.

Multa da 50 a 250 euro

Nella piazzola, al termine del controllo, è arrivato il marito che ha accompagnato la moglie a bordo dell’auto fuori dalla Torino-Caselle. Gli agenti hanno elevato una multa, dal valore compreso tra 50 e 250 euro, per aver circolato con il veicolo lungo una carreggiata autostradale.

Controlli nel weekend

Durante il weekend la Stradale ha effettuato inoltre dei controlli per chi si mette ubriaco al volante. In totale i tre equipaggi hanno fermato 233 veicoli, con 364 persone a bordo: di queste dodici sono state sorprese a guidare in stato di ebbrezza e tre sono risultate positivo al Drogometro. Chi aveva un tasso alcolemico superiore all’0,81 g/l, oltre a vedersi ritirare la patente, è stato denunciato. A coloro che sono risultati positivi al test antidroga preliminare è stata immediatamente ritirata la patente, in attesa dell’esito dell’analisi definitiva. Durante tutti i servizi del weekend, per altri motivi, sono state ritirate 11 carte di circolazione e 7 patenti di guida. Sono state contestate 97 infrazioni al Codice della Strada e sono stati detratti 264 punti patente.