'Viale Buridani Charity dinner': Venaria solidale con la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro

L’Associazione “Commercianti Viale Buridani”, in collaborazione con Città di Venaria Reale, DUC - Distretto Urbano di Venaria Reale, Associazione turistico culturale Pro Loco Altessano- Venaria Reale, organizza Viale Buridani Charity dinner, cena di beneficenza a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro.

L’iniziativa è in programma domenica 2 aprile alle ore 19:30 al Teatro della Concordia, in corso Puccini a Venaria Reale. Il programma della serata dal titolo Life is pink, proseguirà dopo la cena, con le esibizioni, dalle ore 21 delle band Spirito Libero – Giorgia cover band e Domina – Mina cover band.

Per informazioni e prenotazioni: email vialeburidani@libero.it - telefono: 335470965

La Reggia di Venaria celebra la stagione della rinascita con un ricco programma di iniziative legate alla natura. Il weekend del 25 e 26 marzo si festeggia la fioritura dei ciliegi, all’interno degli incantevoli Giardini tinti di rosa.