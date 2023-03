Vandali in azione, imbrattata la sede della Fiom Cgil di Torino: "Basta menzogne"

“Questa notte due persone travisate hanno danneggiato la facciata della sede del sindacato dei metalmeccanici - dicono dai sindacati -. Si tratta di un attacco a chi ogni giorno nelle fabbriche e negli uffici si occupa di difendere il lavoro e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi di questo continueremo a occuparci con l’impegno di sempre”.

"Come in passato, dopo la devastazione della sede della Cgil nazionale a Roma e con l'imbrattamento di altre camere del lavoro in Italia, è ferma la nostra condanna contro chi opera per intimidire la Fiom e la Cgil, i lavoratori e le lavoratrici, ed agisce anche nell'illegalità per impedire l'affermazione della democrazia, dei diritti, dei principi costituzionali", spiega invece una nota della Fiom-Cgil nazionale. "Esprimiamo la nostra solidarietà alle compagne e ai compagni di Torino, confidando nell'intervento delle autorità competenti per individuare i colpevoli ed evitare che atti del genere possano ripetersi in futuro".

“Solidarietà alla Fiom di Torino per l’ennesimo e inqualificabile atto vandalico nei confronti di una sede sindacale, presidio di democrazia e libertà e luogo di incontro dei lavoratori e cittadini. In attesa che si faccia chiarezza sull’accaduto, esprimiamo tutta la nostra vicinanza agli amici e colleghi della Fiom torinese”. Così i segretari generali di Fim e Uilm Torino, Davide Provenzano e Luigi Paone, dopo l’imbrattamento della sede Fiom di via Sagra San Michele.

Il segretario provinciale della UGLM di Torino Ciro Marino esprime massima solidarietà per l’accaduto alla sede della Fiom di Torino al suo segretario Generale Edi Lazzi. "Bisogna dare atto che la Fiom è il sindacato maggiormente rappresentativo e che non è con questi gesti vili che si può manifestare un eventuale disappunto. Condanniamo qualsiasi gesti estremi o di violenza, che vadano a ledere la democrazia".