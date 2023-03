A Torino i tentativi di suicidio tra i giovani aumentati del 300%: è allarme già dalle medie

A Torino, così come nel resto di Italia, è allarme per l'aumento dei casi di disagio psichico tra i giovani. Ad fornire i dati Chiara Davico, neuropsichiatra e referente scientifica del progetto SPES, presentato questa in commissione. Quest'ultimo nasce dalla collaborazione tra 5 dipartimenti di UniTo (Scienze della Sanità Pubbliche e Pediatriche, Studi Umanistici, Psicologia, Filosofia e Scienze dell’Educazione, Neuroscienze) per dare una risposta alla crescente difficoltà degli adolescenti in un momento di fragilità sociale che è stato acuito anche dalla pandemia.