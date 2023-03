Furgone frigo noleggio lungo termine: tutto quello che c'è da sapere

Quando ci rivolgiamo a delle ditte che si occupano di noleggio di mezzi di trasporto differenti dalle tipiche vetture, è necessario in primis comprendere quale mezzo di trasporto ci serve (a seconda delle diverse finalità) tra tutti i mezzi disponibili.

Tra questi mezzi, qualora la finalità sia quella di trasportare prodotti che si mantengano ad una determinata temperatura, quello di nostro interesse potrebbe essere il furgone frigo noleggio a lungo termine.

Fortunatamente diverse ditte si occupano anche di questa tipologia di mezzo, che non è sostituibile con altri furgoni in quanto la caratteristica fondamentale è proprio il fatto che esso sia refrigerato al suo interno. Quando andiamo a noleggiare un furgone frigo, infatti, richiediamo determinate caratteristiche e prestazioni. Ma a cosa servono i furgoni frigo?

Anche se il primo pensiero è quello di un furgone frigo che trasporta generi alimentari, in realtà esso serve anche per il trasporto di altri prodotti, che appartengono a ben altri settori, ad esempio il settore chimico o il settore farmaceutico.

Tornando al furgone frigo per generi alimentari, negli ultimi anni il mondo della consegna a domicilio si è molto espanso, motivo per cui il numero di consegne ha subito un fortissimo aumento. Ciò significa che aumenterà anche la necessità di possedere o, appunto, noleggiare, dei furgoni frigo. Secondo la legge, infatti, il trasporto di generi alimentari (ma anche di altri prodotti) deve avvenire secondo specifiche procedure, che fanno sì che non si interrompa la catena del freddo, per la migliore conservazione del prodotto e per evitare che proliferino batteri pericolosi.

Ecco perché il momento del trasporto è cruciale, in quanto la temperatura deve rimanere stabile e mai variare, o perlomeno rimanere sempre in uno specifico range di temperature.

Perché noleggiare è più vantaggioso rispetto all’acquistare un furgone frigo? Innanzitutto, c’è da dire che i costi dei furgoni frigo sono costi molto elevati: oltre all’acquisto, bisogna tener conto di tutti gli altri adempimenti che possedere questo mezzo comporta (assicurazione, manutenzione, gestione, e così via). Inoltre, se il furgone frigo dovesse servirci solo per un determinato periodo di tempo, il noleggio (che sia a breve termine o a lungo termine) è ciò che più fa per noi. In questo caso si andrà a stipulare un vero e proprio contratto di noleggio con la ditta che si occupa di offrire questo servizio.

Sarà a tutti gli effetti come se possedessimo il furgone frigo, in quanto esso per diversi mesi, o perfino anni, sarà nelle nostre mani; saremo esenti, però, dal pagamento delle tasse e dai costi di gestione, cosa non di poco conto se si considera che questi costi spesso sono molto elevati, e magari vanno a superare il guadagno ottenuto per tramite del furgone stesso.

Si tratta quindi di un investimento utile, che nel lungo periodo ci consentirà di risparmiare non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Inoltre, un risparmio importante sarà in termini di tempo: noleggiando un furgone frigo, infatti, non dovremo occuparci di tutte le trafile burocratiche di cui si occuperanno piuttosto i professionisti della ditta.