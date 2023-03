‘Treni in Piemonte. Binario morto?’, un incontro a Torino

In un momento di crisi climatica, con i costi dei carburanti alle stelle, l’obiettivo di Comis è riflettere sulla mobilità in Piemonte e sul ruolo dei treni. Il Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile propone per oggi, venerdì 24 marzo, alle 18, l’incontro aperto a tutti ‘Treni in Piemonte. Binario morto?’. L’appuntamento è al quindicesimo piano della sede della Città metropolitana di Torino, in corso Inghilterra 7. Interverranno Fulvio Bellora di Comis, Stefano Maggi (storico dei trasporti), Angelo Porta (Legambiente), Lucio Leggio (pneumologo), Roberto Colombero (Uncem), Monica Canalis (consigliere regionale), Patrizia Manassero (sindaca di Cuneo) e Pasquale Mazza (consigliere metropolitano)